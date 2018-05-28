Полиция Швеции арестовала подозреваемого в финансировании терроризма

С 3 мая по этому же делу уже находятся под арестом трое человек. Двое из них - граждане Узбекистана - подозреваются в подготовке террористического преступления.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Полиция Швеции арестовала в понедельник утром подозреваемого в финансировании террористической деятельности.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные полиции безопасности Швеции СЭПО (SÄPO).

Арестованный подозревается, в частности, в нарушении закона о наказаниях за финансирование особо серьезного преступления.

В сообщении для прессы также говорится, что с 3 мая по этому же делу уже находятся под арестом трое человек. Двое из них — граждане Узбекистана — подозреваются в подготовке террористического преступления, а третий — гражданин Кыргызстана — по подозрению в финансировании террористической деятельности.

Полиция безопасности вела наблюдение за арестованными в начале мая. По ее данным, подготовка к совершению преступления велась некоторое время, однако каких-либо признаков планирования его осуществления в ближайшее время не имеется.