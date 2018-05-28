Командующие пограничными войсками СНГ провели заседание в свой праздник

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. Командующие пограничными войсками СНГ обсудили проведение совместных спецопераций по пресечению противоправной деятельности на границах стран-участниц СНГ.

"Двадцать восьмого мая 2018 года в городе Москве состоялось очередное (79-е) заседание Совета командующих пограничными войсками. В ходе заседания СКПВ обсуждались вопросы, связанные с проведением совместных специальных пограничных операций по пресечению противоправной деятельности через внешние границы государств-участников СНГ", - говорится в сообщении координационной службы СКПВ.

Также отмечается, что командующие обсудили вопросы, связанные со складывающейся обстановкой на внешних границах, с оптимизацией взаимодействия министерств внутренних дел и пограничных ведомств по розыску лиц с использованием Межгосударственного информационного банка и Автоматизированной системы пограничного контроля.

В заседании приняли участие директор ФСБ Александр Бортников, делегации пограничных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Координационной службы Совета командующих пограничными войсками.

В России в этот день, 28 мая, отмечается День пограничника. Вечером участников заседания ожидает большой концерт.