Роскомнадзор потребовал от Apple удалить Telegram из App Store в России

В письме ведомство также просит остановить рассылку его сервисных push-уведомлений для российских пользователей.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Роскомнадзор направил в компанию Apple письмо с требованием удалить приложение мессенджера Telegram из App Store в РФ.

"Роскомнадзор направил в компанию Apple письмо с требованием прекратить распространение на территории России размещенного в App Store приложения Telegram Messenger, а также рассылку его сервисных push-уведомлений для российских пользователей", — передает пресс-служба ведомства.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Юристы Telegram обжаловали блокировку, она не вступила в силу

"Во избежание возможных действий Роскомнадзора по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple, Inc. просим вас в кратчайшие сроки проинформировать нас о дальнейших действиях компании, направленных на решение данных проблемных вопросов", — отмечается в письме.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов.