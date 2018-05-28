Кыргызстанцам помогут улететь с Курил, где им не платили зарплату

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Власти города Северо-Курильска (Россия) помогли работавшим здесь гражданам Кыргызстана приобрести билеты на вертолет, чтобы попасть на материк.
Ранее СМИ сообщали, что 19 мая 70 рабочих ООО "Спиро", в том числе несколько кыргызстанцев, задействованные на строительстве трех объектов на курильском острове Парамушир, организовали забастовку, которая длилась шесть дней. По словам бастующих, они около двух месяцев не получали зарплату, передает Sputnik Кыргызстан.
В Северо-Курильск командирован представитель Государственной службы миграции КР, который должен оказать помощь соотечественникам, согласившимся продолжать работу на объектах ООО "Спиро".
В МИД отметили, что местная прокуратура и следственные органы, а также сотрудники инспекции по труду продолжают проверку строительной компании.