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Кыргызстанцам помогут улететь с Курил, где им не платили зарплату

© Sputnik / Екатерина Штукина
В мире
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Граждане КР не планируют возвращаться на родину, так как трудоустраиваются в Петропаловске-Камчатском.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Власти города Северо-Курильска (Россия) помогли работавшим здесь гражданам Кыргызстана приобрести билеты на вертолет, чтобы попасть на материк.

Ранее СМИ сообщали, что 19 мая 70 рабочих ООО "Спиро", в том числе несколько кыргызстанцев, задействованные на строительстве трех объектов на курильском острове Парамушир, организовали забастовку, которая длилась шесть дней. По словам бастующих, они около двух месяцев не получали зарплату, передает Sputnik Кыргызстан.

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"24 гражданам Кыргызстана, отказавшимся продолжить работу, администрация города содействовала во внеочередном приобретении билетов на вертолет, отбывающий 29 мая по маршруту Северо-Курильск — Петропавловск-Камчатский. Эти граждане не планируют возвращаться в Кыргызстан, так как трудоустраиваются в Петропавловске-Камчатском", — говорится в сообщении.

В Северо-Курильск командирован представитель Государственной службы миграции КР, который должен оказать помощь соотечественникам, согласившимся продолжать работу на объектах ООО "Спиро".

В МИД отметили, что местная прокуратура и следственные органы, а также сотрудники инспекции по труду продолжают проверку строительной компании.




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