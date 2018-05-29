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Эмблема на здании Ростех

"Ростех" создал первый в России телефон с защитой от прослушки

© Wikipedia / ivtorov
В мире
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С помощью данного аппарата можно совершать зашифрованные секретные звонки, в том числе на стационарный городской телефон.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Концерн "Автоматика" (входит в ГК "Ростех") создал первый в России телефон с криптозащитой для правоохранительных органов и коммерческих компаний, который появится в открытой продаже.

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Продукт был представлен на форуме "День передовых технологий правоохранительных органов — 2018" в Подмосковье.

"В данный момент ведутся переговоры, проявили заинтересованность к аппарату и органы власти, и правоохранители, и коммерческие компании. Это первый аппарат с шифратором, который мы даем в свободную продажу. Он действительно необходим тем же коммерческим структурам, у которых есть своя коммерческая тайна", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь концерна Виталий Струговец.

Разработка "Круиз-К" обеспечивает ведение дуплексных телефонных переговоров в двух режимах: закрытом — с криптографической защитой информации при взаимодействии с аналогичной аппаратурой и в открытом — при коммуникации с обычным IP-телефоном.

"Не нужно много автоматических телефонных станций, чтобы соединить IP-телефонию и обыкновенный двух- или четырехпроводной телефон. В единую сеть объединяется зашифрованный "Круиз" и обыкновенный телефон, все это соединяется в единую сеть АТС. Это позволяет проводить зашифрованные секретные звонки с "Круиза" на обычный телефон, они также будут шифроваться", — рассказал инженер-разработчик Федор Волков.

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Он добавил, что владелец такого телефона может быть "абсолютно спокоен" за свои звонки как внутри компании, так и вне, если у адресата стоит такой же аппарат IP-телефонии. Возможное количество аппаратов в одной IP-сети доходит до 1 тысячи единиц. "Круиз-К" имеет сертификат ФСБ России о соответствии требованиям к средствам криптографической защиты для передачи конфиденциальной информации.

Стоимость аппарата пока не раскрывается.

Теги:
прослушка, телефон, Ростех, Россия



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