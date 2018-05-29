В полку РФ прибыло: боец Джеффри Монсон получил российское гражданство

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым предоставил российское гражданство американскому спортсмену Джеффри Монсону.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Принять в гражданство РФ Монсона Джеффри Уильяма, родившегося 18 января 1971 года в Соединенных Штатах Америки", — говорится в документе.
Он — двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу.
Отметим, что Монсон неоднократно начинал бои под гимн Советского Союза.
В 2017 году он получил паспорт гражданина провозглашенной Луганской народной республики.