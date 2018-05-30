Премьер России Дмитрий Медведев отправляется с визитом в Таджикистан

Дмитрий Медведев встретится в Душанбе с руководством республики и примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Глава российского кабмина встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и премьером страны Кохиром Расулзодой.

Об этом сообщили в аппарате правительства РФ.

В ходе этих встреч "основное внимание будет уделено развитию сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, миграционной и гуманитарной областях".

По итогам переговоров запланировано подписание двусторонних документов.

Медведев 1 июня примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

Sputnik / Екатерина Штукина Абдулла Арипов примет участие в заседании глав правительств СНГ в Душанбе

"Состоится обмен мнениями о состоянии и перспективах экономического сотрудничества в рамках СНГ, обсуждение хода переговоров по проекту соглашения о свободной торговле услугами, вопросов инновационного сотрудничества, развития рынка интеллектуальной собственности, взаимодействия в таможенных делах, в сфере образования и молодежной политики", — сообщили в аппарате правительства.

Как ожидается, в Душанбе у Медведева будут двусторонние встречи с главами правительств стран СНГ.

Отметим, что в заседании глав правительств стран СНГ в Душанбе примет участие и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.