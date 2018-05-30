Премьер России Дмитрий Медведев отправляется с визитом в Таджикистан

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Глава российского кабмина встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и премьером страны Кохиром Расулзодой.
Об этом сообщили в аппарате правительства РФ.
В ходе этих встреч "основное внимание будет уделено развитию сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, миграционной и гуманитарной областях".
По итогам переговоров запланировано подписание двусторонних документов.
Медведев 1 июня примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.
Как ожидается, в Душанбе у Медведева будут двусторонние встречи с главами правительств стран СНГ.
Отметим, что в заседании глав правительств стран СНГ в Душанбе примет участие и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.