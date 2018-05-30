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Российский журналист А.Бабченко депортирован из Турции

"Убийство" журналиста Бабченко оказалось спектаклем СБУ

© Sputnik / Руслан Кривобок
В мире
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Ранее "убитый" журналист чудом воскрес, СБУ обвиняют в подготовке убийства российские спецслужбы, "заказчик" найден, проводится его допрос.

ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. Российский журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого объявили на Украине, на брифинге Службы безопасности в среду извинился перед коллегами и женой и заявил, что спецоперация по его спасению длилась два месяца.

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак.
Пресс-служба президента Украины
Руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак.
Бабченко появился на пресс-конференции главы СБУ Василия Грицака, который заявил о том, что  "мог бы принести соболезнования семье Аркадия Бабченка". "Но не буду этого делать. Наоборот, сегодня я поздравлю Аркадия с третьим днем рождения и приглашаю его в зал"

"Я пока еще живой, не дождутся", — сказал Бабченко.

Ранее в Киеве сообщили, что журналиста застрелили на лестничной клетке его дома.

"Я, наверное, хотел бы извинится за то, что всем вам пришлось пережить, и за то, через что пришлось пройти… Отдельно я хотел бы принести извинения своей жене за тот ад, через который она прошла за эти два дня", — сказал Бабченко.

Он поблагодарил Службу безопасности Украины за то, что спасла ему жизнь. "Спецоперация длилась два месяца, меня посвятили в курс дела месяц назад", — отметил он.

В Киеве убит журналист Аркадий Бабченко
© Sputnik / Стрингер
Когда стреляют в спину: в Киеве убили журналиста Аркадия Бабченко
СБУ заранее получила информацию о подготовке убийства журналиста и предотвратила его, заявили в ведомстве. Также Грицак вновь обвинил российские спецслужбы в планировании убийства Бабченко. Он утверждает, что Бабченко "заказал" завербованный российскими спецслужбами украинец, пишет РИА Новости.

"За выполнение задания российских спецслужб гражданин "Г" предложил своим знакомым из числа бывших АТОшников за денежное вознаграждение 30 тысяч долларов США совершить теракт — убийство российского журналиста Аркадия Бабченко", — заявил глава СБУ.

По его словам, организатора убийства задержали в Киеве "около трех часов назад". Глава СБУ утверждает, что заказчики покушения на Бабченко планировали убийство тридцати человек на Украине.

Теги:
Аркадий Бабченко, Украина



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