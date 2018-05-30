"Убийство" журналиста Бабченко оказалось спектаклем СБУ

ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. Российский журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого объявили на Украине, на брифинге Службы безопасности в среду извинился перед коллегами и женой и заявил, что спецоперация по его спасению длилась два месяца.
"Я пока еще живой, не дождутся", — сказал Бабченко.
Ранее в Киеве сообщили, что журналиста застрелили на лестничной клетке его дома.
"Я, наверное, хотел бы извинится за то, что всем вам пришлось пережить, и за то, через что пришлось пройти… Отдельно я хотел бы принести извинения своей жене за тот ад, через который она прошла за эти два дня", — сказал Бабченко.
Он поблагодарил Службу безопасности Украины за то, что спасла ему жизнь. "Спецоперация длилась два месяца, меня посвятили в курс дела месяц назад", — отметил он.
"За выполнение задания российских спецслужб гражданин "Г" предложил своим знакомым из числа бывших АТОшников за денежное вознаграждение 30 тысяч долларов США совершить теракт — убийство российского журналиста Аркадия Бабченко", — заявил глава СБУ.
По его словам, организатора убийства задержали в Киеве "около трех часов назад". Глава СБУ утверждает, что заказчики покушения на Бабченко планировали убийство тридцати человек на Украине.