Силуанов стал сопредседателем межправкомиссий Узбекистана и Таджикистана

Ранее занимавший данную должность вице-премьер Игорь Шувалов освобожден от этих обязанностей.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил министра финансов России Антона Силуанова председателем российских частей межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Таджикистаном и Узбекистаном.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ruptly Премьер России Дмитрий Медведев отправляется с визитом в Таджикистан

"Утвердить первого заместителя председателя правительства Российской Федерации — министра финансов Российской Федерации Силуанова Антона Германовича председателем российских частей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан и межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан", — говорится в документе.

Одновременно бывший первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов освобожден от этих обязанностей. Напомним, с 31 мая по 1 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев находится с официальным визитом в Душанбе.