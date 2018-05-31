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Петербургский международный экономический форум. День первый

Силуанов стал сопредседателем межправкомиссий Узбекистана и Таджикистана

© Sputnik / Максим Блинов
В мире
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Ранее занимавший данную должность вице-премьер Игорь Шувалов освобожден от этих обязанностей.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил министра финансов России Антона Силуанова председателем российских частей межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Таджикистаном и Узбекистаном.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев
Ruptly
Премьер России Дмитрий Медведев отправляется с визитом в Таджикистан
"Утвердить первого заместителя председателя правительства Российской Федерации — министра финансов Российской Федерации Силуанова Антона Германовича председателем российских частей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан и межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан", — говорится в документе.

Одновременно бывший первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов освобожден от этих обязанностей. Напомним, с 31 мая по 1 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев находится с официальным визитом в Душанбе.

Теги:
Правительство РФ, Дмитрий Медведев, Антон Силуанов, Таджикистан, Узбекистан



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