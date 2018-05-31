Сбербанк начнет выдавать биометрические права в конце года

Права с чипом, которые будут содержать информацию о подписи владельца и других данных, начнут выдавать с 1 декабря текущего года, в дальнейшем планируется заменить паспорт на электронное удостоверение личности.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Сбербанк с 1 декабря 2018 года начнет выдавать водительские права с чипом, который будет содержать биометрические данные владельца, фотографию, электронную подпись и отпечаток пальца.

При этом тестирование биометрических водительских прав могут начать раньше зимы 2018 года, поскольку Сбербанк работает с регуляторами для ускорения этого процесса.

"Сейчас будет водительское удостоверение, а потом уже и так называемое УЛГ (удостоверение личности гражданина), аналог паспорта. Надеюсь, через какое-то время бумажный паспорт уйдет и останется такая форма", — рассказал Попов. По его словам, технология водительских прав с чипом уже утверждена МВД.

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В дальнейшем Сбербанк намерен лоббировать введение идентификационной карты, которая заменит все документы. С ее помощью можно дистанционно получать госуслуги, регистрировать бизнес, а также совершать другие юридически важные действия, не выходя из дома.

О том, что Центробанк, Минфин и Минкомсвязи разрабатывают сквозной идентификатор, который будет присвоен каждому жителю России, стало известно в апреле. Планируется, что идентификационную карту каждый россиянин получит уже в 2019 году. Со временем такой уникальный номер заменит практически все базовые документы.

Подобная система работает во многих странах. Например, в странах ЕС в качестве внутреннего и внешнего паспорта используется идентификационная карта, на которой можно посмотреть всю основную информацию о гражданине.