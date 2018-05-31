ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Пользователи Skype по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервиса, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах и операторах.
Согласно данным Downdetector, технические неполадки в работе сервиса в основном наблюдаются в Великобритании, ряде стран Европы, а также в Японии, Мексике и на Филиппинах. С проблемами столкнулись и жители России — наибольшее количество жалоб поступило из Санкт-Петербурга и Москвы, пишет РИА Новости.
Компания Skype была основана в 2003 году. Ее штаб-квартира расположена в Люксембурге. В 2011 году корпорация Microsoft приобрела Skype за 8,5 миллиарда долларов.