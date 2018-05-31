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Пользователи Skype по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервиса

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
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Более 44% пользователей не могут войти в Skype, еще у 39% наблюдаются проблемы с отправкой сообщений.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Пользователи Skype по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервиса, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах и операторах.

Согласно данным Downdetector, технические неполадки в работе сервиса в основном наблюдаются в Великобритании, ряде стран Европы, а также в Японии, Мексике и на Филиппинах. С проблемами столкнулись и жители России — наибольшее количество жалоб поступило из Санкт-Петербурга и Москвы, пишет РИА Новости.

Девушка держит в руках мобильный телефон
© Pixabay
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По данным портала, 44% пользователей Skype жалуются на проблемы со входом в аккаунт, 39% — на проблемы с доставкой сообщений, 15% — на проблемы с голосовыми вызовами.

Компания Skype была основана в 2003 году. Ее штаб-квартира расположена в Люксембурге. В 2011 году корпорация Microsoft приобрела Skype за 8,5 миллиарда долларов.

Теги:
мессенджер, skype



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