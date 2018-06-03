В самый разгар зажигательного сальто агент ФБР подстрелил человека.
Как пишут местные СМИ, отключение электроэнергии произошло во всех терминалах, поэтому руководство аэропорта приняло решение эвакуировать большую часть воздушной гавани.
С января этого года NCA вправе "принуждать подозреваемых в совершении тяжких преступлений объяснить источники их доходов".
На протяжении пяти дней ветеринары боролись за жизнь млекопитающего, но в пятницу вечером дельфин скончался.
Победительница конкурса красоты погибла в результате аварии в Кыргызстане. Такси, в котором находилась Сания Шакирова, въехало в стену кладбища.
Армия обороны Израиля заявляет, что в ответ на ракетные обстрелы с территории сектора Газа авиаударом были поражены 5 объектов ХАМАС.
Один из лидеров "Аль-Каиды"*, сын и наследник террориста номер один Усамы бен Ладена Хамза планирует свержение монархии в Саудовской Аравии, захват святынь ислама — городов Мекки и Медины и угрожает отомстить Западу за отца.
Машины оснастили противоминной и баллистической защитой, каждая рассчитана на 16 человек в полной экипировке.
Ранее Давида Амбарцумяна задержали за нападение на протестующих в Ереване во время беспорядков в конце апреля.
В исследовании американские исследователи использовали систему “Maxent” – максимальное моделирование энтропии.
Созданная на основе международных норм и принципов правовая база способствует укреплению гарантий защиты.
Действующий мэр столицы Сергей Собянин ранее заявил о своем намерении участвовать в сентябрьских выборах главы города.
Подготовка возможного мероприятия находится на ранней стадии. Возможное место и дату встречи стороны пока не определили.
Признание Сирией независимости Южной Осетии и Абхазии не стоит недооценивать, но и переоценивать тоже опасно, считает доцент Департамента политологии Финансового университета Геворг Мирзаян.
Дети получили термические ожоги первой и второй степени, их доставили в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы №3.
В пятницу завершились пятидневные переговоры правительственных делегаций, участники рассмотрели итоги полевых обследований.
Он попросил принять все необходимые меры для своего освобождения, а также для предоставления правовой защиты.
Среди них – около 1,6 тысячи рейсовых и заказных автобусов, в сторону Крыма интенсивность превышает 111 тысяч транспортных средств.
Делегация КНР посетила узбекский город в конце мая, стороны достигли ряда договоренностей.
Главы правительств обсудили предстоящий визит президента Эмомали Рахмона в Ташкент.