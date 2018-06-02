Стало известно о подготовке встречи Путина и Трампа

Подготовка возможного мероприятия находится на ранней стадии. Возможное место и дату встречи стороны пока не определили.

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Белый дом проводит предварительные переговоры о проведении возможной встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Как сообщил неназванный представитель администрации Трампа, посол США в России Джон Хантсман сейчас находится в США, чтобы оказать помощь в организации встречи.

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Подготовка возможного мероприятия находится на ранней стадии. Возможное место и дату встречи стороны пока не определили, отмечает издание.

"Организация официальной встречи Путина и Трампа — текущий проект посла Хантсмана, проект продолжается несколько месяцев", — сказал один из источников газеты.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что вопрос встречи президентов России и США до ноябрьского саммита G20 пока не прорабатывается.