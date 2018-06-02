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Урны с бюллетенями

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября

© Sputnik / Кирилл Кухмарь
В мире
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Действующий мэр столицы Сергей Собянин ранее заявил о своем намерении участвовать в сентябрьских выборах главы города.

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Московская городская дума в субботу на заседании приняла в окончательном чтении проект постановления о назначении даты выборов мэра Москвы, они состоятся 9 сентября, сообщает РИА Новости.

Тем самым Мосгордума дала старт избирательной кампании, которая начнется сразу после опубликования постановления.

"Предлагается назначить выборы мэры Москвы на 9 сентября 2018 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Приняв данное постановление, Московская городская дума даст официальный старт избирательной кампании", — сказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

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В ходе голосования большинство депутатов проголосовали за принятие постановления.

Действующий мэр столицы Сергей Собянин ранее заявил о своем намерении участвовать в сентябрьских выборах главы города. Он был назначен на пост мэра в 2010 году, а в 2013 году выиграл выборы градоначальника. Объявив о намерении баллотироваться, Собянин сообщил, что чувствует огромную ответственность за происходящие в городе изменения и развернутые стройки.

Теги:
Москва, Россия, Политика



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