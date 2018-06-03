ВВС Израиля нанесли удары по пяти целям на севере сектора Газа

Армия обороны Израиля заявляет, что в ответ на ракетные обстрелы с территории сектора Газа авиаударом были поражены 5 объектов ХАМАС.

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Израильские ВВС поразили пять целей в северной части сектора Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

"Только что истребитель израильских ВВС нанес удар по пяти террористическим целям в северной части сектора Газа, принадлежавшим морским силам ХАМАС", — говорится в сообщении армии в Twitter.

© Sputnik / Дмитрий Виноградов Авиация Израиля обстреляла десятки объектов Ирана в Сирии

В пресс-службе заявили, что это был дополнительный удар в ответ на ракетные обстрелы израильской территории из Газы, а также другую террористическую активность, осуществляемую по указке движения ХАМАС, включая попытки нанесения ущерба инфраструктуре безопасности и поджоги на израильской территории.

Напомним, 29 мая из сектора Газа по Израилю было выпущено более сотни ракет и снарядов. Ранения получили трое израильских военнослужащих. В качестве ответных мер ВВС Израиля атаковали около 70 целей на территории сектора Газа.