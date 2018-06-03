ВВС Израиля нанесли удары по пяти целям на севере сектора Газа

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Израильские ВВС поразили пять целей в северной части сектора Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.
"Только что истребитель израильских ВВС нанес удар по пяти террористическим целям в северной части сектора Газа, принадлежавшим морским силам ХАМАС", — говорится в сообщении армии в Twitter.
Напомним, 29 мая из сектора Газа по Израилю было выпущено более сотни ракет и снарядов. Ранения получили трое израильских военнослужащих. В качестве ответных мер ВВС Израиля атаковали около 70 целей на территории сектора Газа.