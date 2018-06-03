Королева красоты из Кыргызстана разбилась в ДТП под Иссык-Кулем

Победительница конкурса красоты погибла в результате аварии в Кыргызстане. Такси, в котором находилась Сания Шакирова, въехало в стену кладбища.

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Победительница международного конкурса красоты 2018 года погибла в автоаварии на побережье высокогорного курортного озера Иссык-Куль в Кыргызстане.

Как сообщает Sputnik Кыргызстан, трагедия произошла накануне поздно вечером.

В машине-такси марки Ravon Nexia находились три человека.

© Фото / пресс-служба УВД Иссык-Кульской области Такси, в котором находилась Сания Шакирова, въехало в стену кладбища.

"Водитель такси не справился с управлением, машину занесло. Автомобиль врезался в стену, ограждающую кладбище в селе Чок-Тал. В результате травм, несовместимых с жизнью, Шакирова скончалась на месте. Пассажир машины 38-летний С. Р. доставлен в областную больницу. Водитель доставлен в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии", — сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

У погибшей остались трое несовершеннолетних детей.

Сания Шакирова представляла Кыргызстан на международном конкурсе красоты Miss Universe Beauty, который прошел с 28 марта по 4 апреля 2018 года во вьетнамском городе Нячанг. Конкурс состоялся под патронажем модельера Пьера Кардена. Шакирова победила в номинации Missis world.