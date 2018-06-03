В Таиланде умер черный дельфин, который проглотил 80 пластиковых пакетов

На протяжении пяти дней ветеринары боролись за жизнь млекопитающего, но в пятницу вечером дельфин скончался.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Эксперты нашли в животе у черного дельфина, скончавшегося в пятницу на юге Таиланда, около 80 пластиковых пакетов, вес которых составлял примерно восемь килограмм, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету Nation.
Млекопитающего обнаружили на побережье около города Сонгкхла еще в понедельник. По данным газеты Bangkok Post, его вес составлял около 500 килограмм, длина — 4,5 метра. Представители местного центра по морским и прибрежным зонам и ресурсам при помощи двух лодок транспортировали дельфина в место, куда не попадало солнце. На протяжении пяти дней ветеринары ухаживали за ним, но в пятницу вечером дельфин скончался.
После вскрытия специалисты обнаружили у него в животе 80 пластиковых пакетов, общий вес "пластиковых отходов" составил около восьми килограмм. По данным специалистов, перед смертью у дельфина были замечены судороги и рвота, из него вышли пять пластиковых пакетов.