В Таиланде умер черный дельфин, который проглотил 80 пластиковых пакетов

На протяжении пяти дней ветеринары боролись за жизнь млекопитающего, но в пятницу вечером дельфин скончался.

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Эксперты нашли в животе у черного дельфина, скончавшегося в пятницу на юге Таиланда, около 80 пластиковых пакетов, вес которых составлял примерно восемь килограмм, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету Nation.

© Sputnik / Дмитрий Знаменский Что в животе у кашалота, или Мир на грани экологической катастрофы

Млекопитающего обнаружили на побережье около города Сонгкхла еще в понедельник. По данным газеты Bangkok Post, его вес составлял около 500 килограмм, длина — 4,5 метра. Представители местного центра по морским и прибрежным зонам и ресурсам при помощи двух лодок транспортировали дельфина в место, куда не попадало солнце. На протяжении пяти дней ветеринары ухаживали за ним, но в пятницу вечером дельфин скончался.

После вскрытия специалисты обнаружили у него в животе 80 пластиковых пакетов, общий вес "пластиковых отходов" составил около восьми килограмм. По данным специалистов, перед смертью у дельфина были замечены судороги и рвота, из него вышли пять пластиковых пакетов.