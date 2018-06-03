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Гамбургский аэропорт

Аэропорт Гамбурга приостановил авиасообщение из-за короткого замыкания

© AP Photo / Daniel Reinhardt / dpa
В мире
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Как пишут местные СМИ, отключение электроэнергии произошло во всех терминалах, поэтому руководство аэропорта приняло решение эвакуировать большую часть воздушной гавани.

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Аэропорт Гамбурга обесточен, авиасообщение приостановлено в воскресенье, говорится в микроблоге аэропорта в Twitter.

"По причине короткого замыкания прекращено электроснабжение. Авиасообщение приостановлено с 10 часов (11 часов мск). Мы прилагаем все усилия, чтобы исправить это", — уточняется в сообщении.

Пассажиров просят связаться со своими авиакомпаниями.

Как пишут местные СМИ, отключение электроэнергии произошло во всех терминалах, поэтому руководство аэропорта приняло решение эвакуировать большую часть воздушной гавани по соображениям безопасности.

Аэропорт Гамбурга — пятый по величине в Германии, его пассажирооборот составляет порядка 17 миллионов человек в год.

Теги:
Гамбург, Германия



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