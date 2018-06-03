Аэропорт Гамбурга приостановил авиасообщение из-за короткого замыкания

Как пишут местные СМИ, отключение электроэнергии произошло во всех терминалах, поэтому руководство аэропорта приняло решение эвакуировать большую часть воздушной гавани.

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Аэропорт Гамбурга обесточен, авиасообщение приостановлено в воскресенье, говорится в микроблоге аэропорта в Twitter.

Aufgrund eines Kurzschlusses kommt es aktuell zu einem Stromausfall. Der Flugbetrieb ist seit 10 Uhr eingestellt. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Behebung. Passagiere werden gebeten, sich über ihren Flugstatus zu informieren und sich an ihre jeweilige Airline zu wenden. — Hamburg Airport (@HamburgAirport) 3 июня 2018 г.

"По причине короткого замыкания прекращено электроснабжение. Авиасообщение приостановлено с 10 часов (11 часов мск). Мы прилагаем все усилия, чтобы исправить это", — уточняется в сообщении.

Пассажиров просят связаться со своими авиакомпаниями.

Как пишут местные СМИ, отключение электроэнергии произошло во всех терминалах, поэтому руководство аэропорта приняло решение эвакуировать большую часть воздушной гавани по соображениям безопасности.

Аэропорт Гамбурга — пятый по величине в Германии, его пассажирооборот составляет порядка 17 миллионов человек в год.