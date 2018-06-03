Зажигательный танец с пистолетом: агент ФБР подстрелил посетителя бара

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Сети появилась видеозапись инцидента, произошедшего в одном из баров американского Денвера.

На записи видно, как агент ФБР исполняет зажигательный танец. Вокруг него собралась толпа. В следующий момент человек на танцполе делает сальто, во время которого роняет на пол свое табельное оружие — пистолет.

Мужчина поднял пистолет и в это время случайно нажал на спусковой крючок. После инцидента он поднял руки вверх, как бы показывая, что не собирается больше воспользоваться пистолетом, а затем спешно покинул площадку для танца.

Как передает ABC News, пуля попала в одного из зрителей. Он был доставлен в местную больницу "в хорошем состоянии".

Отмечается, что в тот вечер агент был не на службе, однако в отношении его началось разбирательство.