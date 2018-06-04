Нынешнее извержение эксперты назвали одним из самых сильных за последние годы. Столбы дыба и пепла от вулкана поднимаются на высоту до десяти километров.

ТАШКЕНТ, 4 мая - Sputnik. В Гватемале 25 человек погибли из-за извержения вулкана, передает РИА Новости со ссылкой на представителя национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий.

Ранее появлялась информация о семи жертвах и около 300 раненых.

Volcanic eruption rocks #Guatemala; fine ash from the volcano is blanketing nearby towns pic.twitter.com/5QCwihpO5F — China Xinhua News (@XHNews) 3 июня 2018 г.

Канал RBC Noticias уточняет, что, по последним данным, 653 человека находятся во временных убежищах.

Нынешнее извержение эксперты назвали одним из самых сильных за последние годы. Столбы дыба и пепла от вулкана поднимаются на высоту до десяти километров.