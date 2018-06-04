Создатели Vinci запустили гибрид Инстаграма и Снэпчата — сервис CheckYou

Разработчики сервиса для обработки фотографий Vinci тестируют сервис CheckYou, в котором пользователи могут публиковать "истории" с комментариями, фильтрами и чатами.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. Пока CheckYou проходит публичное тестирование на устройствах iOS. В CheckYou можно заливать истории — фотографии и видео, которые удаляются через 24 часа после их публикации.

При этом авторы приложения считают, что фотосервисы плавно слились с мессенджерами с функциями соцсетей, из-за чего окончательно проиграли конкуренцию Telegram и WhatsApp по охвату рынка. Основная задача CheckYou — возможность делиться "историями из реальной жизни", пишет TJournal.

© tjournal.ru Создатели Vinci запустили сервис CheckYou — гибрид Инстаграма и Снэпчата

Для регистрации в приложении пользователю нужно указать номер телефона, поскольку вход через другие приложении пока невозможен. В CheckYou можно выкладывать снимки с фильтрами, комментировать истории друзей, создавать личные и публичные чаты. Кроме того, опубликованными в CheckYou снимками нельзя будет делиться в других соцсетях.

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В 2017 году ситуация на рынке развлекательных приложений сложилась таким образом, что популярные социальные сети превратились в огромный бизнес-инструмент, позволяющий как можно эффективнее кормить пользователей отборным говном в виде картинок с 0,5% дофамина и рекламным мусором.

Возникла необходимость появления приложения, которое совмещало бы в себе экслюзивный контент разной степени аморальности, задающий тренды и развивающийся со скоростью лихорадки в африканских странах. Большинству пользователей довольно сильно приелось, что каждый фоторедактор или источник контента представляет из себя всё тот же Инстаграм + фильтры с шапками.

Как это работает

Для регистрации в CheckYou необходимо указать номер телефона, тогда как вход через другие сервисы невозможен. Перед публикацией фото или видео можно наложить один из семи бесплатных фильтров, а также добавить текст, гифку или динамический стикер.

В CheckYou можно комментировать "истории" друзей, но, в отличие от Инстаграма, нельзя упоминать юзернеймы (@username) и, таким образом, делать реплаи. Доступны личные и публичные чаты, но в публичных есть дополнительные ограничения — разрешено делиться только сообщениями и стикерами.

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Опубликованными в CheckYou фото и видео нельзя поделиться в других соцсетях, только сохранить их в память устройства. В настройках можно скрыть «нежелательных авторов» и ограничить комментирование своих «историй». Пользователь вправе пожаловаться администраторам на любого другого пользователя, но он не может указать, по какой именно причине: по словам создателей, функция сделана по требованию App Store, а на самом деле они не намерены проверять обращения.

Разработчики рассказали TJ о планах запустить в приложении раздел, где можно в реальном времени видеть, где находятся друзья и что они делают. От "слежки" вряд ли можно будет отказаться, поскольку приложение не работает без доступа к геолокации.

© tjournal.ru Создатели Vinci запустили сервис CheckYou — гибрид Инстаграма и Снэпчата

После старта публичного тестирования CheckYou украинские пользователи пожаловались на неполадки в его работе. Причиной стало то, что украинские провайдеры начали блокировать инфраструктуру серверов виртуальной облачной инфраструктуры Infra Mail.Ru, подтвердили TJ представители сервиса, заявив, что уже устраняют сбои.

По словам Трачука, стадия тестирования ориентировочно продлится ещё месяц. После этого CheckYou планируют официально запустить и начать рекламировать, в том числе во "ВКонтакте".

© tjournal.ru Создатели Vinci запустили сервис CheckYou — гибрид Инстаграма и Снэпчата

Создатели приложения не раскрывают планов на ближайший год. На вопрос о бюджете Трачук ответил, что команда "в год тратит меньше, чем зарплата у одного среднего сотрудника Snap". Он уточнил, что речь идёт менее чем о 200 тысячах долларов.

Предыдущий проект команды — Vinci – был запущен "ВКонтакте" в июле 2016 года для обработки фото при помощи нейросетей по аналогии с Prisma. Последняя версия приложения появилась в мае 2017 года: более оно не обновлялось, а в июле создатели сервиса перестали вестистраницы в соцсетях.