Два взрыва произошло в Кабуле, есть погибшие и раненые

Один из терактов произошел на антивоенном собрании богословов.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Два взрыва прогремели в понедельник, 4 июня, в столице Афганистана Кабуле.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TV, первый взрыв прогремел около университета в Кабуле, где собрались ученые-богословы. Собравшиеся выпустили фетву, осуждающую конфликт в стране, а также призвали противников сесть за стол переговоров.

По данным полиции, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

В результате атаки погибли 14 человек, еще 17 человек ранены.

Пока ни одна группировка, действующая в стране, не взяла ответственность за взрыв.

Позже в столице взорвался автомобиль, перевозивший арбузы. Несколько человек получили ранения.