"Снимающего порчу" котенка продают в Ростовской области за миллион рублей

В объявлении на одном из популярных сайтов продаж говорится, что котенку две недели, продавец готов к торгу.

ТАШКЕНТ, 4 июн – Sputnik. Житель города Таганрога Ростовской области продает за один миллион рублей котенка, который, по его словам, способен снимать порчу.

Объявление о продаже "милого котенка" за 999 тысяч рублей выставлено на одном из популярных сайтов продаж. В объявлении указывается, что котенку две недели, он мальчик и продавец готов к торгу.

"Котик порчу снимает", - пояснил РИА Новости столь высокую цену продавец Константин.

Он уточнил, что "десятки людей уже прошло через это (снятие порчи)". Продать животное Константин решил из-за сложно материального положения.

Звонят по объявлению довольно много. При этом один молодой человек, по его словам, намерен через неделю уже забрать котенка.