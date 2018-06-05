Поехали: впервые в Саудовской Аравии женщина получила водительские права

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Впервые в истории Саудовской Аравии сразу десять женщин получили водительские удостоверения.

Официально жительницы королевства смогут сесть за руль с 24 июня.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Генеральное управление дорожного движения Саудовской Аравии.

Дорожная полиция разместила в своем микроблоге в Twitter видеозапись, на которой офицер вручает права девушке, а она благодарит его под аплодисменты присутствующих сотрудников дорожной полиции. Имя счастливой обладательницы не называют, но известно, что у нее уже были права международного образца.

Напомним, в прошлом году король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд разрешил женщинам, имеющим права других стран, признанные королевством, автоматически обменять их на саудовские и приступить к вождению с момента вступления в силу разрешения. Местные СМИ называют это событие историческим.

Отметим, что прямого запрета на управление авто для женщин в королевстве не было. Однако получить водительское удостоверение могли ранее исключительно мужчины. Если блюстители правопорядка все же видели женщину в общественном месте за рулем автомобиля, то ее могли арестовать и выписать штраф на солидную сумму.