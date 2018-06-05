"Не собираюсь прятаться за кустами": Путин о своих фото с голым торсом

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин накануне официального визита в Вену дал интервью австрийскому телеканалу ORF.

Журналист Вольф задавал российскому лидеру самые разные вопросы, касающиеся политической и экономической сферы, а также международной безопасности.

Заинтересовал журналиста и вопрос о том, почему президент РФ появляется перед объективами фотокамер "в полуголом виде", а публикуются они не частными папарацци, а непосредственно пресс-службой Кремля.

В ответ на это Владимир Путин объяснил, что во время отдыха не считает нужным прятаться за кустами.

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"Вы сказали "в полуголом". Слава богу, не "в голом". Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу", — сказал он.

Отметим, что последний визит Путина в Австрию состоялся в 2014 году. Нынешняя поездка может стать важной для России, так как через месяц Вена, выступающая за снятие санкций с Москвы, будет председательствовать в ЕС.