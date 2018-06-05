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Фирменный магазин Apple на 5-й авеню в Нью-Йорке.

Apple представила новую систему iOS 12

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
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В новой версии будут доступны собственные сгенерированные пользователями Memoji - персонажи Apple, которые будут передавать эмоции и индивидуальность реальных собеседников.

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Apple представила новую версию своей системы iOS 12 с улучшенной производительностью и новыми функциями, а также платформой для разработки AR-приложений ARKit 2.

Презентация транслировалась компанией в рамках конференции для разработчиков WWDC 2018 (Apple Worldwide Developers Conference).

Логотип компании Apple над входом в магазин на 5-й Авеню в Нью-Йорке
REUTERS / Mike Segar
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Помимо ускоренной работы системы, в ней будет доступна функция Screen Tim, которая поможет пользователям контролировать время работы с устройствами iOS, пишет РИА Новости.

В iOS 12 также появилась функция Siri Shortcuts для голосового помощника Siri, благодаря которому Siri будет работать в любых приложениях, ее команды можно будет запрограммировать, что также значительно ускорит повседневные задачи.

В сообщениях системы помимо Animoji теперь будут доступны собственные сгенерированные пользователями Memoji - персонажи Apple, которые будут передавать эмоции и индивидуальность реальных собеседников. В iOS 12 появились также новые эффекты видеосъемки и групповой FaceTime (видеосообщения).

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Также Apple представила обновленную платформу, на которой разработчики смогут создавать единые пространства дополненной реальности (AR) и постоянные объекты с привязкой к конкретным местам, а также задействовать распознавание объектов и отслеживание изображений. В новой платформе ARKit 2 пользователи смогут совместно играть или работать над проектами.

Разработчики смогут также добавлять режим зрителя: друзья и близкие смогут наблюдать за игрой в дополненной реальности с другого устройства iOS.




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