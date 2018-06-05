Apple представила новую систему iOS 12

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Apple представила новую версию своей системы iOS 12 с улучшенной производительностью и новыми функциями, а также платформой для разработки AR-приложений ARKit 2.
Презентация транслировалась компанией в рамках конференции для разработчиков WWDC 2018 (Apple Worldwide Developers Conference).
В iOS 12 также появилась функция Siri Shortcuts для голосового помощника Siri, благодаря которому Siri будет работать в любых приложениях, ее команды можно будет запрограммировать, что также значительно ускорит повседневные задачи.
В сообщениях системы помимо Animoji теперь будут доступны собственные сгенерированные пользователями Memoji - персонажи Apple, которые будут передавать эмоции и индивидуальность реальных собеседников. В iOS 12 появились также новые эффекты видеосъемки и групповой FaceTime (видеосообщения).
Разработчики смогут также добавлять режим зрителя: друзья и близкие смогут наблюдать за игрой в дополненной реальности с другого устройства iOS.