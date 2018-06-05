В Европу за первые 3 месяца 2018 года приехало 20 тысяч нелегалов

В 2017 году было всего 200 тысяч нелегальных переходов границы. Однако миграционные потоки сокращаются.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Число мигрантов, нелегально пересекших границу с Европой, за первые три месяца 2018 года составило 20 тысяч.

Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета по экономике и финансам Европарламента Маркус Фербер во время международной конференции "Вызовы современных миграционных процессов", передает РИА Новости.

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"Сокращаются миграционные потоки. В 2017 году было 200 тысяч нелегальных переходов границы, в первые три месяца этого года где-то 20 тысяч человек пересекли границу. В основном к нам направляются люди из стран Магриба. Те данные, которые у нас сейчас есть, в любом случае меньше, чем в 2014-2015 годах", — сказал Фербер.

Он также отметил, что на маршрутах на пути в Европу многие мигранты и беженцы, в первую очередь женщины, сталкиваются с насилием.

В 2017 году более 75% детей и женщин стали жертвами сексуального насилия, сообщил Фербер.