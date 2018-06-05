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Премьер-министр КР Сапар Исаков

Бывший премьер-министр Кыргызстана арестован по обвинению в коррупции

Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев
В мире
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Сапара Исакова уже четыре раза вызывали на допрос; до конца следствия он останется под арестом.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Бывший премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков арестован по обвинению в коррупции.

Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Госкомитета нацбезопасности республики.

Экс-глава правительства будет содержаться в СИЗО до конца срока следствия.

Как уточняет ведомство, Исакову также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Проверка документов у мигрантов
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Исакова уже четыре раза вызывали на допрос по делу о реконструкции столичной теплоэлектроцентрали. Первый раз — 26 апреля, второй — 14 мая, затем 29 мая и 5 июня.

Сапар Исаков обвиняется в лоббировании интересов китайской компании TBEA с использованием своего политического положения путем организованных, заранее спланированных действий с группой лиц. Речь идет о модернизации ТЭЦ Бишкека.

Парламент Кыргызстана в апреле вынес вотум недоверия правительству Исакова по итогам его отчета за 2017 год. Самый молодой по составу кабинет министров под руководством 40-летнего Исакова принес присягу в сентябре прошлого года. Это первая в истории республики отставка правительства в связи с вотумом недоверия.

Теги:
Узбекистан, Преступление, закон и правосудие



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