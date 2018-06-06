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Тайфун

Мощный тайфун достиг южного побережья Китая

© Sputnik / Виталий Аньков
В мире
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Порывы ветра составляют 70 километров в час.

ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. Четвертый в этом году тропический тайфун достиг побережья провинции Гуандун на юге Китая и принес с собой сильный ветер и ливни, сообщает РИА Новости со ссылкой на центральную метеорологическую службу Китая.

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Associated Press
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Тайфун обрушился на прибрежные районы уезда Сюйвэнь в городском округе Чжаньцзян в 6.25 (01.25 мск) по местному времени. Порывы ветра достигали 70 километров в час.

Местные власти направили в безопасные районы более 400 судов.

Государственное океанологическое управление объявило штормовое предупреждение, прогнозируя сильные волны и штор в провинциях Гуандун и Хайнань.

Синоптики прогнозируют, что тайфун будет в районе полуострове Лэйчжоубаньдао в провинции Гуандун, а во второй половине четверга постепенно двинется на северо-запад.

Теги:
Тайфун, Китай



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