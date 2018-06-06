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Возложение цветов к памятнику Александру Пушкину в рамках празднования Международного дня русского языка

Медведев поздравил страну с Днем русского языка

© Sputnik / Максим Богодвид
В мире
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Датой празднования был выбран День рождения великого поэта Александра Пушкина, когда в 2011 году Дмитрий Медведев подписал указ.

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Пушкинским днем России — Днем русского языка, который традиционно отмечается в день рождения Александра Пушкина, подчеркнув, что его творчество — источник силы для российской культуры.

"От всей души поздравляю с Днем русского языка. Именно Пушкин открыл для России и мира красоту русского слова, создал новую литературу. И по сей день творчество Пушкина — источник силы для российской культуры", — отметил Медведев в поздравительной телеграмме, текст которой опубликован на сайте кабмина.

Также он подчеркнул, что благодаря ему и многим другим знаковым фигурам русской литературы — Толстому, Достоевскому, Чехову, Ахматовой, Пастернаку, русский язык шагнул далеко за пределы России и стал явлением мирового значения.

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Решение о проведении Дня русского языка, как одного из официальных языков ООН, было впервые принято на заседании Департамента общественной информации Секретариата ООН 20 февраля 2010 года накануне Международного дня родного языка, в рамках программы развития многоязычия и сохранения культурного многообразия. Одной из целей этой программы является поддержание равноправия всех шести официальных языков ООН (английского, арабского, испанского, китайского, русского и французского), а также привлечение внимания к различным языкам и культурным традициям.

Премьер министр, в то время президент России, Дмитрий Медведев 6 июня 2011 года подписал указ о ежегодном праздновании Дня русского языка в России.

Праздник был учрежден для сохранения, поддержки и дальнейшего развития русского языка как общенационального достояния народов РФ, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации.

Теги:
русский язык, Дмитрий Медведев, Александр Пушкин, Россия



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