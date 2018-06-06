Медведев поздравил страну с Днем русского языка

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Пушкинским днем России — Днем русского языка, который традиционно отмечается в день рождения Александра Пушкина, подчеркнув, что его творчество — источник силы для российской культуры.
"От всей души поздравляю с Днем русского языка. Именно Пушкин открыл для России и мира красоту русского слова, создал новую литературу. И по сей день творчество Пушкина — источник силы для российской культуры", — отметил Медведев в поздравительной телеграмме, текст которой опубликован на сайте кабмина.
Также он подчеркнул, что благодаря ему и многим другим знаковым фигурам русской литературы — Толстому, Достоевскому, Чехову, Ахматовой, Пастернаку, русский язык шагнул далеко за пределы России и стал явлением мирового значения.
Премьер министр, в то время президент России, Дмитрий Медведев 6 июня 2011 года подписал указ о ежегодном праздновании Дня русского языка в России.
Праздник был учрежден для сохранения, поддержки и дальнейшего развития русского языка как общенационального достояния народов РФ, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации.