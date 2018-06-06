21:33 06 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 31°C
Прямой эфир
  • EUR9262.79
  • RUB127.73
  • USD7944.07
Поиск
Рукопожатие

Эксперты 88 стран обсудят в Хельсинки борьбу с ядерным терроризмом

© Sputnik . Sputnik
В мире
Получить короткую ссылку
25 0 0

Встреча пройдет в продолжении заявления, которым США и Россия положили начало реализации Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма (ГИБАЯТ) в 2006 году, Финляндия отвечает за координацию данной инициативы в 2017-2019 годах.

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Эксперты из 88 стран, включая 10 человек из России, обсудят в Хельсинки 11-12 июня борьбу с ядерным терроризмом.

Встреча пройдет в рамках заседания Глобальной инициативы по борьбе с ядерным терроризмом. В Санкт-Петербурге 15 июля 2006 года президенты России и США приняли совместное российско-американское заявление, которым было положено начало реализации Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма (ГИБАЯТ), передает МИД Финляндии.

Финляндия отвечает за международную координацию данной инициативы в 2017-2019 годах.

"Из России прибудет большая делегация из 10 человек, включая представителей МИД, МВД, Минобороны, таможни, Росатома, ФСБ и других заинтересованных организаций", — рассказал посол, международный координатор ГИБАЯТ Яри Луото (Jari Luoto).

9 июня в Астане главы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном составе
Пресс-служба Президента РФ
РАТС ШОС и ООН усилят совместную борьбу с террористами
Заседание откроют представители России и США.

"Международное сотрудничество необходимо для борьбы с ядерными угрозами, и очень позитивно, что Россия и Соединенные Штаты совместно возглавляют работу этой инициативы", — сказал министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

В инициативе на сегодняшний день участвуют 88 государств, а также МАГАТЭ, ЕС, Интерпол и Управление ООН по наркотикам и преступности (в качестве наблюдателей). С точки зрения предмета и задач ГИБАЯТ важно то, что в ней задействованы не только все страны "ядерной пятерки", но и государства, де-факто обладающие ядерным оружием (Индия, Пакистан и Израиль), говорится на сайте МИД России.

Теги:
ядерное оружие, Борьба с терроризмом, США, Финляндия, Узбекистан, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Доллары США
    Мы в доле!

    Президент ЕБРР заявил о намерении банка принять участие в приватизации национальных компаний "Казахтелеком", "Казатомпром" и "Эйр Астана".

  • Кыргызстанка Тынара Мавлянова, которая стала офицером безопасности Международной федерации футбола (FIFA)
    Мисс Конгениальность

    Кыргызстанка Тынара Мавлянова стала офицером безопасности Международной федерации футбола (FIFA) и обслужит матчи чемпионата мира в России.

  • Мотопутешественница Кинга Танаевска на озере Искандеркуль в Таджикистане
    Одинокая мотоциклистка

    Суровый высокогорный климат и сотни километров непростых дорог не остановили известную мотопутешественницу совершить тур по Таджикистану.

  • Члены вооруженной группы, захватившей здание полка ППС в Ереване
    Свободен!

    Арег Кюрегян — член вооруженной группы "Сасна црер", захватившей здание полка ППС в Ереване, вышел на свободу под подписку о невыезде.

  • Перегрузка контейнера
    Борьба за транзит

    Если Латвия хочет сохранить транзит, нужно задуматься о пересмотре тарифной политики и о способах привлечь новые виды грузов, считает эксперт.

  • Эдмундас Касперавичюс
    "Литва вернется к России"

    Sputnik Литва публикует вторую часть эксклюзивного интервью с одним из самых разыскиваемых Вильнюсом "государственных преступников" Эдмундасом Касперавичюсом.

  • Полиция
    Как в боевике

    В молдавских Бельцах полицейские зрелищно задержали нетрезвого водителя, который пытался сбежать от них на автомобиле.

  • Памятник Александру Сергеевичу Пушкину
    Ай да Пушкин

    Кандидат культурологических наук Валерия Бобылева рассказала Sputnik Эстония о том, что связывает великого русского поэта с Таллинном и Тарту.

  • Международный турнир по боксу среди профессионалов
    Осетинский триумф

    Международный турнир по профессиональному боксу в Цхинвале завершился триумфом осетинских спортсменов.

  • Доллары США
    Мы в доле!

    Президент ЕБРР заявил о намерении банка принять участие в приватизации национальных компаний "Казахтелеком", "Казатомпром" и "Эйр Астана".

  • Кыргызстанка Тынара Мавлянова, которая стала офицером безопасности Международной федерации футбола (FIFA)
    Мисс Конгениальность

    Кыргызстанка Тынара Мавлянова стала офицером безопасности Международной федерации футбола (FIFA) и обслужит матчи чемпионата мира в России.

  • Мотопутешественница Кинга Танаевска на озере Искандеркуль в Таджикистане
    Одинокая мотоциклистка

    Суровый высокогорный климат и сотни километров непростых дорог не остановили известную мотопутешественницу совершить тур по Таджикистану.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Интерьер комнаты коммунальной квартиры на выставке Коммунальный рай, или Близкие поневоле в Особняке Румянцева, Санкт-Петербург
Когда все общее, или Жизнь в советской коммунальной квартире
Капсульный отель открылся в Екатеринбурге
Просто космос: в Екатеринбурге открылся капсульный отель
Сколько зарабатывают главы государств
Меркель, Путин, Трамп: чья зарплата выше

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054