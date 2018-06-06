Эксперты 88 стран обсудят в Хельсинки борьбу с ядерным терроризмом

Встреча пройдет в продолжении заявления, которым США и Россия положили начало реализации Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма (ГИБАЯТ) в 2006 году, Финляндия отвечает за координацию данной инициативы в 2017-2019 годах.

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Эксперты из 88 стран, включая 10 человек из России, обсудят в Хельсинки 11-12 июня борьбу с ядерным терроризмом.

Встреча пройдет в рамках заседания Глобальной инициативы по борьбе с ядерным терроризмом. В Санкт-Петербурге 15 июля 2006 года президенты России и США приняли совместное российско-американское заявление, которым было положено начало реализации Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма (ГИБАЯТ), передает МИД Финляндии.

Финляндия отвечает за международную координацию данной инициативы в 2017-2019 годах.

"Из России прибудет большая делегация из 10 человек, включая представителей МИД, МВД, Минобороны, таможни, Росатома, ФСБ и других заинтересованных организаций", — рассказал посол, международный координатор ГИБАЯТ Яри Луото (Jari Luoto).

Пресс-служба Президента РФ РАТС ШОС и ООН усилят совместную борьбу с террористами

Заседание откроют представители России и США.

"Международное сотрудничество необходимо для борьбы с ядерными угрозами, и очень позитивно, что Россия и Соединенные Штаты совместно возглавляют работу этой инициативы", — сказал министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

В инициативе на сегодняшний день участвуют 88 государств, а также МАГАТЭ, ЕС, Интерпол и Управление ООН по наркотикам и преступности (в качестве наблюдателей). С точки зрения предмета и задач ГИБАЯТ важно то, что в ней задействованы не только все страны "ядерной пятерки", но и государства, де-факто обладающие ядерным оружием (Индия, Пакистан и Израиль), говорится на сайте МИД России.