Путин: надо пойти по пути либерализации приобретения гражданства России

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что надо пойти по пути либерализации приобретения гражданства России.

"Я глубоко убежден в том, что мы вообще должны пойти по пути либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства. Это имеет и гуманитарное измерение, это имеет и экономическое измерение", — заявил президент в ходе прямой линии.

Узбекистан вошел в пятерку стран , выходцы из которых чаще других получали российское гражданство в 2017 году. Всего в период с 2012 по 2017 год число получивших российское гражданство иностранцев увеличилось почти в три раза — с 95 737 до 257 822 человек. В 2017 году году больше всего российских паспортов выдали украинцам — 85 119. По сравнению с 2012 годом их число выросло почти в семь раз.

На втором месте по этому показателю в прошлом году оказались выходцы из Казахстана — российское гражданство получили 40 718 человек. За пять лет их число возросло почти в три раза (в 2012-м казахстанцам было выдано 14 585 российских паспортов). Переселенцев из Таджикистана, получивших гражданство РФ, в 2017 году оказалось 29 039 против 9773 в 2012-м.