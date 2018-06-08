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Гурбангулы Бердымухамедов

Гурбангулы Бердымухамедов написал книгу о своей матери

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
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Ранее глава государства написал книгу "Храбрые парни рождаются для мужества", посвященную вкладу в развитие деятельности туркменистанского МВД своего отца Мяликгулы Бердымухамедова.

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. Президент Туркмениcтана Гурбангулы Бердымухамедов написал книгу "Поклонение матери – преклонение перед святыней", посвященную своей матери Огулабат эдже, передает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

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Пресс-служба президента Узбекистана
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Первые экземпляры этой книги, изданной на туркменском, английском и русском языках, глава государства вручил участникам презентации новых строительных проектов – спикеру парламента, членам правительства и главам силовых ведомств.

Газета отмечает, что "на страницах своего произведения глава государства рассказывает о жизненном пути своей матери Огулабат эдже, являющей яркий пример приверженности исконным духовно-нравственным и семейным ценностям туркменского народа.

Книга состоит из четырех глав: "Словом озаренное величие", "Украшение дома и очага", "За заботу обо всех – бесконечный ей почет" и "Мать – благоденствие".

На обложке новой книги помещена фотография матери главы государства Огулабат эдже, а сама книга снабжена тематическими иллюстрациями.

Первые обладатели книги подчеркнули значение этого труда в воспитании молодого поколения в духе патриотизма и высоких духовно-нравственных ценностей и поздравили главу государства с выходом в свет нового произведения.

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Поблагодарив за поздравления, глава государства подчеркнул, что "с древних времен во всем мире мать почитается как святыня, и эту традицию необходимо достойно продолжить, передавая ее из поколения в поколение".

Литературная работа занимает большое место в деятельности президента Гурбангулы Бердымухамедова. Так, в августе прошлого года глава государства написал книгу "Храбрые парни рождаются для мужества", посвященную вкладу в развитие деятельности туркменского МВД своего отца Мяликгулы Бердымухамедова, который много лет проработал в органах внутренних дел.

Кроме того, из-под президентского пера вышел целый ряд книг, среди которых литературные произведения, а также научно-популярные работы, посвященные туркменским коврам, музыке, пословицам, ахалтекинским скакунам и другие.

Теги:
Туркменистан, Гурбангулы Бердымухамедов



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