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Запуск ТПК Союз МС-09 с участниками длительной экспедиции МКС-56/57

Роскосмос будет вести трансляции с запуска космических кораблей

© Sputnik / Сергей Мамонтов
В мире
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Впервые съемка была осуществлена во время старта ракеты "Союз-ФГ" с космодрома Байконур в прошедшую среду.

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Камера для съемки момента отделения космического корабля "Союз" от третьей ступени ракеты-носителя была впервые использована при пилотируемом запуске.

Ракета "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-09" (экипаж из трех человек) стартовала в среду с космодрома Байконур на Международную космическую станцию. Корабль отправится к МКС по стандартной двухсуточной схеме и пристыкуется к малому исследовательскому модулю (МИМ) станции 8 июня, передает пресс-служба Роскосмоса.

"На пуске 6 июня впервые были отработаны новые методы визуального контроля за полетом ракеты космического назначения. Дополнительная внешняя камера устанавливается на пилотируемых и грузовых кораблях начиная с "Союза МС-09" и "Прогресса МС-09" для обеспечения визуального контроля (помимо бортовой системы видеоконтроля) при отделении третьей ступени от космического корабля", — говорится в сообщении.

В будущем Роскосмос намерен интегрировать видео с бортовых видеокамер в большинство пусковых кампаний для популяризации космической деятельности России.

Космический грузовик Прогресс МС-05 стартовал к МКС с Байконура
© Ruptly .
К МКС запущен первый после аварии "Прогресс"
Видеофиксация с помощью камер поможет специалистам установить причину нештатных ситуаций при отделении кораблей от носителей. Так, 1 декабря 2016 года потерпел аварию запущенный к МКС грузовой космический корабль "Прогресс МС-04". Ситуация произошла как раз во время работы двигателей третьей ступени, первая и вторая ступени отработали штатно.

После произошедшего госкорпорация решила отправить все блоки третьей ступени ракет-носителей "Союз" на завод-изготовитель для дополнительных проверок. Двигатель третьей ступени последней ракеты "Союз-У" был заменен.

Теги:
Космос, полет, видеонаблюдение, Роскосмос, Россия



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