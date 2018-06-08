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Государственный визит президента РФ В. Путина в Китай

Владимиру Путину вручили орден Дружбы в КНР

© Sputnik / Алексей Дружинин
В мире
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Награда вручается впервые после создания в Китае системы награждения за государственные заслуги.

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Президенту России Владимиру Путину первому из глав государств был вручен орден Дружбы Китайской Народной Республики — высшая госнаграда Китая.

"Вручение президенту Путину этого ордена является вручением впервые после создания в Китае системы награждения за государственные заслуги, пишет РИА Новости. Президент Путин как лидер большой державы с мировым влиянием является основателем нынешних китайско-российских отношений и всегда продвигает их развитие на высоком уровне", — сказал председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии вручения ордена.

Председатель КНР добавил: "Президент Путин для меня — самый хороший и близкий друг". Лидер КНР напомнил, что в 2001 году Путин подписал за российскую сторону договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией, что заложило прочную основу для многовековой дружбы между Москвой и Пекином.

Теги:
награда, Владимир Путин, Россия, Китай



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