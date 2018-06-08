Владимиру Путину вручили орден Дружбы в КНР

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Президенту России Владимиру Путину первому из глав государств был вручен орден Дружбы Китайской Народной Республики — высшая госнаграда Китая.

"Вручение президенту Путину этого ордена является вручением впервые после создания в Китае системы награждения за государственные заслуги, пишет РИА Новости. Президент Путин как лидер большой державы с мировым влиянием является основателем нынешних китайско-российских отношений и всегда продвигает их развитие на высоком уровне", — сказал председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии вручения ордена.

Путин уедет из Китая с золотой цепочкой pic.twitter.com/y9hSCAJIiY — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 8 июня 2018 г.

Председатель КНР добавил: "Президент Путин для меня — самый хороший и близкий друг". Лидер КНР напомнил, что в 2001 году Путин подписал за российскую сторону договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией, что заложило прочную основу для многовековой дружбы между Москвой и Пекином.