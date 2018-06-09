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Зарубежные страны. Северная Корея

Спецменю: Еду для Ким Чен Ына доставят в Сингапур самолетом из КНДР

© Sputnik / Мария Фролова
В мире
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Также самолетом для кортежа северокорейского лидера будут доставлены несколько автомобилей класса люкс, среди которых BMW 7-й серии и Mercedes Benz.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Грузовой самолет из Северной Кореи с продуктами питания для лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет в аэропорт Сингапура в воскресенье.

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© Foto: РИСИ
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В Сингапуре 12 июня планируется провести встречу президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына.

Из аэропорта Чанги продукты доставят к месту пребывания северокорейского лидера в автомобилях-рефрижераторах, предназначенных для перевозки скоропортящихся продуктов, пишет РИА Новости.

Самолет также везет в Сингапур несколько автомобилей класса люкс, вероятно, Mercedes Benz, которые составят автомобильный кортеж Кима. Сам лидер КНДР, скорее всего, будет передвигаться на BMW 7-й серии, который уже прибыл в Сингапур.

Лидер КНДР Ким Чен Ын
© REUTERS / KCNA
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Как сообщалось ранее, приезд в Сингапур самого Ким Чен Ына также ожидается в воскресенье. Северокорейская делегация, в которую входят более 100 правительственных чиновников и телохранители Кима, будет на месте еще раньше, чтобы подготовиться к прибытию лидера КНДР.

Ким Чен Ын, вероятно, прилетит на дальнемагистральном пассажирском самолете Ил-62 советского производства, на котором он летал в Далянь (Китай) для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Сам по себе такой самолет должен с легкостью преодолеть расстояние от КНДР до Сингапура, но борт Кима довольно старый, поэтому может остановиться на дозаправку в Пекине, считает издание. Также существует возможность, что северокорейский лидер прибудет в Сингапур рейсом Air China.

Теги:
Встреча, Ким Чен Ын, Дональд Трамп, КНДР, Северная Корея, США



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