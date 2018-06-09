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Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского

Вице-спикер Госдумы об обыске СБУ Вышинского: они могут найти и гранатомет

© Sputnik / Стрингер
В мире
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СБУ заявила, что нашла в банковской ячейке Вышинского более 200 тысяч долларов и предмет, "похожий на Браунинг", данную "инсценировку" Петр Толстой назвал уровнем "детского драматического кружка".

ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал действия СБУ по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского "упражнениями на уровне детского драматического кружка".

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В четверг Служба безопасности Украины заявила, что в ходе обыска в банковской ячейке Вышинского нашли более 200 тысяч долларов, "предмет, внешне похожий на пистолет" "Браунинг 1906" и договор с МИА "Россия сегодня". В пресс-службе агентства при этом удивились, что у Вышинского нашли не танк.

"Это предсказуемое развитие событий. Мастера инсценировок из Службы безопасности Украины и дальше упражняются на уровне детского драматического кружка. К сожалению, все это было бы достаточно комично, если бы речь не шла о жизни человека. Россия должна все сделать, чтобы его освободить", — сказал Толстой РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что удастся добиться освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

"Я думаю, что они (СБУ – ред.) могут найти там еще гранатомет, могут найти еще танк, но это на веру системе доказательств, которую они используют, после дела Бабченко уже никак повлияет", — добавил политик.

Пресс-конференция И. Вышинской
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Арест Вышинского: что рассказала жена руководителя РИА Новости Украина
Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявлял ранее, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Ситуация вокруг ареста Кирилла Вышинского в Киеве
Ruptly
Кирилл Вышинский обратился с просьбой о защите к Путину
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции" и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".

Теги:
РИА Новости, Кирилл Вышинский, Украина



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