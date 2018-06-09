Вице-спикер Госдумы об обыске СБУ Вышинского: они могут найти и гранатомет

ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал действия СБУ по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского "упражнениями на уровне детского драматического кружка".
"Это предсказуемое развитие событий. Мастера инсценировок из Службы безопасности Украины и дальше упражняются на уровне детского драматического кружка. К сожалению, все это было бы достаточно комично, если бы речь не шла о жизни человека. Россия должна все сделать, чтобы его освободить", — сказал Толстой РИА Новости.
Парламентарий напомнил, что ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что удастся добиться освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.
"Я думаю, что они (СБУ – ред.) могут найти там еще гранатомет, могут найти еще танк, но это на веру системе доказательств, которую они используют, после дела Бабченко уже никак повлияет", — добавил политик.
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявлял ранее, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.
В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".