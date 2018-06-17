Нападавшая подозревается в попытке убийства и оправдании террористических преступлений.
В письме неизвестный угрожал убить Келли Крафт, если она не покинет свой пост. Послание также содержало угрозы в адрес президента США Дональда Трампа.
Причиной схода с рельсов пассажирского поезда могло стать искривление пути, сообщил комитет транспорта министерства по инвестициям и развитию республики.
Женщина взяла сборник с детскими сказками в библиотеке, однако история взаимоотношения нижнего белья и платья вызвала у нее протест. Редакторы недоумевают, как эта история оказалась в книге.
Террористическая группировка ИГ, запрещенная в России и ряде других государств, взяла на себя ответственность за атаку.
Таксист рассказал, что убежал с места аварии, потому что испугался. Права он получил пять лет назад, а такси в Москве водит около месяца.
Водитель авто не справился с управлением и допустил выезда на пешеходную зону. По данным правоохранительных органов, виновник ДТП не был пьян и совершил наезд на людей ненамеренно.
В 2015 году обвиняемый был выдворен за пределы РФ с запретом въезда до 2025 года. В Таджикистане мужчина обратился с заявлением о смене биографических данных, после чего ему выдали паспорт гражданина Таджикистана на другое имя.
На трассе Формулы-1 обкатают перед соревнованиями в США первый российский солнцемобиль SOL.
Скорость ветра в центре тайфуна — 20 метров в секунду, а при порывах доходит до 30 метров в секунду.
Учёные из Великобритании получили материал, который может восстанавливать зубную эмаль. В процессе разработки используется белок, который вызывает рост кристаллов.
Пассажирскому лайнеру пришлось остановить посадку в пяти километрах от взлетно-посадочной полосы, так как там находились истребители.
Говорухин скончался в четверг на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
За полтора месяца власти США отняли у родителей-нелегальных мигрантов почти две тысячи детей.
Глава Белого дома также предложил послать в Японию 25 миллионов мексиканцев.
В Америке прошел аукцион по продаже "винтажных" машин со всего мира.
Защита Вышинского не получала от него заявлений, что он испытывает на себе психологическое давление.
Документ даст новый импульс отношениям между двумя городами, в перспективе они перейдут на другой уровень.
Вместе с женой Мариной Анисиной он отправился в пятницу на Тверскую улицу для сбора подписей избирателей.
На первой строчке с индикатором 22,5 на 100 тысяч человек в год оказался Казахстан, за ним идет Кыргызстан.