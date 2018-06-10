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Фото, сделанное на полях саммита G7

Интернет взорвала фотография Меркель и Трампа – что про них говорят в Сети

© Фото: Джон Болтон / twitter
В мире
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54830

Фото, сделано на полях саммита G7, превратилось в мемы.

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В центре внимания интернет-пользователей находится снимок с саммита G7, на котором главы государств окружили президента США Дональда Трампа.

Многие увидели в нем иллюстрацию нынешних взаимоотношений, сложившихся между странами-участниками организации.

Речь идет о снимке, сделанном официальным фотографом немецкого правительства и опубликованном в блоге Меркель в Instagram. На нем федеральный канцлер нависла над столом и строго смотрит на сидящего напротив Трампа. Меркель окружают европейские лидеры, а рядом с Трампом стоит его советник Джон Болтон. Между ними, скрестив руки, стоит японский премьер Синдзо Абэ.

Отметим, что Ангела Меркель подписала фото как "Спонтанная встреча между двумя рабочими сессиями".

Однако журналисты Time усмотрели в фото другой подтекст.

"Легко представить президента на этом снимке слабым и занявшим оборонительную позицию. Его руки скрещены, он сидит, когда все остальные стоят", — отмечают в издании.

В свою очередь, Джон Болтон снабдил фото таким комментарием:

"Еще один саммит G7, на котором другие страны ждут, что Америка станет их банком. Президент четко выразил свою позицию сегодня. С него хватит".

Между тем пользователи высмеяли фотографию, посчитав, что Трамп "выглядит как нетерпеливый ребенок, которого ругает учитель, уставший от его выходок".

И, конечно, в Сети появилось множество мемов на снимок.

Саммит G7 завершился в Квебеке, однако Дональд Трамп отозвал свою подпись под итоговым коммюнике, выразив недовольство высказываниями канадского премьера Джастина Трюдо по поводу американских торговых пошлин.

Теги:
Дональд Трамп, Ангела Меркель



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