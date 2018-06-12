Приятного аппетита: лидеры США и КНДР продолжили беседу за рабочим обедом

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына проходит на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост.

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын после завершения переговоров в расширенном формате отправились на рабочий обед, где продолжили общение.

"Президент Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын беседуют за ланчем", — пишет РИА Новости.

В настоящее время в Сингапуре проходит саммит лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Встреча проходит в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост.

Со стороны США за столом переговоров помимо Трампа сидят госсекретарь Майк Помпео, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, шеф аппарата Белого дома Джон Келли. В северокорейской делегации — заместитель председателя Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, заместитель председателя и заведующий международным отделом ЦК ТПК Ли Су Ён, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

Jung Yeon-je / AFP Добро пожаловать в Пхеньян: Ким Чен Ын пригласил Трампа на переговоры в КНДР

Как сообщалось ранее, лидеры двух стран собирались обсудить вопросы полной денуклеаризации и гарантий мира на Корейском полуострове, нормализации американо-северокорейских отношений.

Формально КНДР и США находятся в состоянии войны после окончания военного конфликта в Корее 1950-1953 годов, который завершился подписанием соглашения о перемирии. Все попытки Пхеньяна заключить мирный договор с Вашингтоном США до сих пор отвергали, сохраняя в настоящее время в Южной Корее свыше 28 тысяч американских военнослужащих.