Да будет мир: лидеры США и КНДР подписали итоговый документ

Дональд Трамп назвал Ким Чен Ына умным переговорщиком, в свою очередь глава Северной Кореи выразил признательность президенту США за его усилия в проведении встречи.

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета и высший лидер КНДР Ким Чен Ын завершили первый в истории американо-северокорейский саммит в Сингапуре после подписания итогового соглашения, содержание которого пока не раскрывается.

Трамп заявил, что выступит чуть позже на пресс-конференции, назвав документ "всеобъемлющим". Он заявил, что намерен и впредь вести переговоры с Ким Чен Ыном, пишет РИА Новости.

"У него отличный характер, и он очень умный — хорошее сочетание… Очень достойный, очень умный переговорщик. Мы провели отличный день и много узнали друг о друге и о наших странах. Я узнал, что он очень способный человек. Я также узнал, что он очень сильно любит свою страну", — сказал Трамп журналистам после завершения саммита США-КНДР.

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Со своей стороны Ким Чен Ын выразил признательность президенту США за его усилия по проведению встречи, назвав ее "исторической". Подписание документа, как сказал Ким Чен Ын, предвещает "новый старт" и "большие перемены" в отношениях с США.

Формально КНДР и США находятся в состоянии войны после окончания военного конфликта в Корее 1950-1953 годов, который завершился подписанием соглашения о перемирии. Все попытки Пхеньяна заключить мирный договор с Вашингтоном США до сих пор отвергали, сохраняя в настоящее время в Южной Корее свыше 28 тысяч американских военнослужащих.