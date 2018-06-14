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Президент США взял отгул на свой день рождения

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
В мире
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В четверг Дональду Трампу исполняется 72 года.

ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. Президент США Дональд Трамп взял отгул на свой день рождения в четверг, об этом свидетельствует расписание Белого дома.

"Публичных мероприятий у президента не запланировано", - уточняется в расписании.

Трамп отдыхал и в среду после того, как прилетел рано утром из Сингапура, где встречался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

В четверг Трампу исполняется 72 года. Он самый пожилой человек, когда-либо избранный президентом США: на момент избрания Трампу было 70 лет, и 14 июня будет его второй день рождения на посту главы государства.

Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке, в округе Куинс.

Как Трамп планирует отмечать свой день рождения, Белый дом не сообщает.

Теги:
Дональд Трамп



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