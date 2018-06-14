Немецкое качество уже не то: Mercedes отзывает 9,3 тысячи машин в России

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Mercedes отзывает 9281 автомобиль в России из-за возможного срабатывания подушки безопасности водителя, сообщает Росстандарт в четверг.
Отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz A-/B-/C-/CLA-/GLA-/GLC-классов, реализованные с 2016 по 2018 год.
"Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 9281 транспортного средства марки Mercedes-Benz A-/B-/C-/CLA-/GLA-/GLC-классов… Причиной отзыва автомобилей является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда", — передает Росстандарт.
Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.