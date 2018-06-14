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Немецкое качество уже не то: Mercedes отзывает 9,3 тысячи машин в России

© Sputnik / Игорь Зарембо
В мире
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Владельцы автомобилей Mercedes-Benz A-/B-/C-/CLA-/GLA-/GLC-классов, купившие машины с 2016 по 2018 год, могут самостоятельно записаться на проверку рулевой колонки, ремонт будет осуществлен бесплатно.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Mercedes отзывает 9281 автомобиль в России из-за возможного срабатывания подушки безопасности водителя, сообщает Росстандарт в четверг.

Отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz A-/B-/C-/CLA-/GLA-/GLC-классов, реализованные с 2016 по 2018 год.

"Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 9281 транспортного средства марки Mercedes-Benz A-/B-/C-/CLA-/GLA-/GLC-классов… Причиной отзыва автомобилей является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда", — передает Росстандарт.

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На отзываемых автомобилях будет выполнена проверка, и, при необходимости, доработка рулевой колонки. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

Теги:
Mercedes, Россия



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