Успеть за 48 часов: искусственный интеллект снял фильм по своему сценарию

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Искусственный интеллект Benjamin снял собственный фильм за 48 часов. В проекте Benjamin стал и режиссером, и сценаристом, и монтажером. Об этом пишет The Times.
Benjamin самостоятельно разработал сюжет фильма, а затем отобрал подходящие сцены из старых черно-белых фильмов, после чего нейросеть соединила кадры в один ряд. Получилось, что не всегда реплики персонажей подходили друг другу по смыслу. При этом на лица черно-белых персонажей накладывались лица современных актеров.
Ранее ученые из Массачусетского технологического института представили искусственный интеллект Norman с мышлением психопата-убийцы. Нейросеть получила свое название в честь персонажа из фильма "Психо" Альфреда Хичкока — убийцы Нормана Бейтса.