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Успеть за 48 часов: искусственный интеллект снял фильм по своему сценарию

© Sputnik / Вадим Жернов
В мире
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Искусственный интеллект Benjamin снял собственный фильм за двое суток, в ленту он отобрал подходящие сцены из черно-белых фильмов, после чего соединил кадры в один ряд.

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Искусственный интеллект Benjamin снял собственный фильм за 48 часов. В проекте Benjamin стал и режиссером, и сценаристом, и монтажером. Об этом пишет The Times.

Benjamin самостоятельно разработал сюжет фильма, а затем отобрал подходящие сцены из старых черно-белых фильмов, после чего нейросеть соединила кадры в один ряд. Получилось, что не всегда реплики персонажей подходили друг другу по смыслу. При этом на лица черно-белых персонажей накладывались лица современных актеров.

Евгений Ицаков
© Vk.com / Евгений Ицаков
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Из-за ограниченного времени — у Benjamin было всего 48 часов на создание фильма — сюжет ленты получился не очень понятным. Несмотря на это, авторы нейросети режиссер Оскар Шарп и разработчик Росс Гудвин планируют продолжать разработки в этой области. Шарп и Гудвин разработали Benjamin еще в 2016 году, когда искусственный интеллект снял свою первую короткометражку. Тогда по идее нейросети сняли мини-фильм Sunspring, в котором сыграл Томас Миддлдитч — звезда сериала "Кремниевая долина".

Ранее ученые из Массачусетского технологического института представили искусственный интеллект Norman с мышлением психопата-убийцы. Нейросеть получила свое название в честь персонажа из фильма "Психо" Альфреда Хичкока — убийцы Нормана Бейтса.




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