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Адвокат навестил Кирилла Вышинского в СИЗО

Адвокат Вышинского заявил, что улучшений условий содержания журналиста нет

© RT .
В мире
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Тема:
Задержание журналиста РИА Новости в Киеве (18)
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Защита Вышинского не получала от него заявлений, что он испытывает на себе психологическое давление.

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Улучшений условий содержания руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского нет, заявил телеканалу RT его адвокат Андрей Доманский.

"Что касается условий содержания, они для всех одинаковые. Что касается его непосредственно, нет никаких улучшений", — заявил Доманский.

Ситуация вокруг ареста Кирилла Вышинского в Киеве
RT
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По словам юриста, с журналистом "обращаются так же, как и с другими". Защита Вышинского не получала от него заявлений, что он испытывает на себе психологическое давление.

Комментируя заявление украинского омбудсмена Людмилы Денисовой о том, что условия содержания Вышинского соответствуют нормам, адвокат отметил, что речь идет о принятых на Украине стандартах, пишет РИА Новости.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского
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Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Sputnik / Михаил Маркив
Путин заявил Порошенко о необходимости срочно освободить журналистов РФ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции" и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".

Тема:
Задержание журналиста РИА Новости в Киеве (18)
Теги:
Кирилл Вышинский, Киев, Украина



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