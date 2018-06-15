УАЗ за миллион: советский внедорожник продали на американском аукционе

В Америке прошел аукцион по продаже "винтажных" машин со всего мира.

ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Советский внедорожник УАЗ-469 был продан в США на аукционе раритетных машин за один миллион рублей.

УАЗ был выпущен в городе Ульяновск в 1987 году и проходил службу в ГДР. Пробег автомобиля составляет всего 11 тысяч километров, а максимальная скорость 120 километров в час. Автомобиль создавался для преодоления бездорожья и был основным транспортом военных в странах Варшавского договора.

Примерно в такую же сумму оценили Lincoln Continental 1973 года и Ford Mustang 1966 года. А раритетные модели Мерседес и Шевроле «ушли» с аукциона за сумму в два раза меньше, сообщает Газета.ru.