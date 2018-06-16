Трамп рассказал Макрону, где скрываются все террористы

Глава Белого дома также предложил послать в Японию 25 миллионов мексиканцев.

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп во время саммита "Большой семерки" предупредил президента Франции Эммануэля Макрона, что все террористы находятся в Париже.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

"Вы должны знать об этом, Эммануэль, потому что все террористы находятся в Париже", — цитирует издание слова главы Белого дома.

По данным газеты, американский глава заявил об этом Макрону во время обсуждения тем, касающихся Ирана и терроризма.

Также известно, что, касаясь миграционного вопроса в Европе, Трамп отметил, обращаясь к японскому премьер-министру Синдзо Абэ, что в Японии подобных проблем нет. А затем президент США пошутил, сказав: "Синдзо, я могу отправить к тебе 25 миллионов мексиканцев, и тогда ты очень скоро останешься без работы".

Белый дом и Елисейский дворец отказались комментировать данное заявление.

Саммит "Большой семерки" проходил 8-9 июня в канадской провинции Квебек.

Страны G7 столкнулись с отсутствием единства по важнейшим экономическим и политическим международным проблемам. Дональд Трамп практически по всем вопросам придерживался особой позиции и досрочно покинул встречу, поставив ее итоги под сомнение.

Напомним, ранее в Сети активно обсуждалось фото, сделанное на полях саммита G7, которое, по мнению многих, явилось иллюстрацией нынешних взаимоотношений, сложившихся между странами-участниками организации.

Речь идет о снимке, сделанном официальным фотографом немецкого правительства и опубликованном в блоге Меркель в Instagram. На нем федеральный канцлер нависла над столом и строго смотрит на сидящего напротив Трампа. Меркель окружают европейские лидеры, а рядом с Трампом стоит его советник Джон Болтон. Между ними, скрестив руки, стоит японский премьер Синдзо Абэ.

Между тем пользователи высмеяли фотографию, посчитав, что Трамп "выглядит как нетерпеливый ребенок, которого ругает учитель, уставший от его выходок".