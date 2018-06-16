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Ребенок с матерью в лагере беженцев

В Америке тысячи детей-мигрантов разлучили с матерями

© Sputnik / Шахневаз Хан
В мире
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За полтора месяца власти США отняли у родителей-нелегальных мигрантов почти две тысячи детей.

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. С 19 апреля по 31 мая текущего года 1995 детей были разлучены с 1940 взрослыми нелегальными мигрантами в США.

Президент США Дональд Трамп
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Министерство внутренней безопасности страны.

Власти США задерживают родителей-нелегалов, а детей задерживать за это правонарушение нельзя, так как предъявить обвинения в незаконном пересечении границы можно лишь взрослым.

Соответствующие меры принимаются на фоне политики "нулевой толерантности", объявленной генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом.

Президент США Дональд Трамп
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Ранее президент страны Дональд Трамп поручил главам Генпрокуратуры, Министерства внутренней безопасности и Министерства здравоохранения и социальных служб прекратить практику "поймал и отпустил" в отношении нелегалов в США.

Политика разлучения детей-мигрантов с родителями вызывает критику в общественных кругах, однако американское руководство намерено с помощью данной меры уменьшить поток беженцев.

Теги:
Нелегальные мигранты, Соединенные Штаты Америки



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