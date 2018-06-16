В Америке тысячи детей-мигрантов разлучили с матерями

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. С 19 апреля по 31 мая текущего года 1995 детей были разлучены с 1940 взрослыми нелегальными мигрантами в США.
Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Министерство внутренней безопасности страны.
Власти США задерживают родителей-нелегалов, а детей задерживать за это правонарушение нельзя, так как предъявить обвинения в незаконном пересечении границы можно лишь взрослым.
Соответствующие меры принимаются на фоне политики "нулевой толерантности", объявленной генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом.
Ранее президент страны Дональд Трамп поручил главам Генпрокуратуры, Министерства внутренней безопасности и Министерства здравоохранения и социальных служб прекратить практику "поймал и отпустил" в отношении нелегалов в США.
Политика разлучения детей-мигрантов с родителями вызывает критику в общественных кругах, однако американское руководство намерено с помощью данной меры уменьшить поток беженцев.