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Работа клинической стоматологической поликлиники

Ученые научились "выращивать" зубную эмаль

© Sputnik / Кирилл Брага
В мире
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Учёные из Великобритании получили материал, который может восстанавливать зубную эмаль. В процессе разработки используется белок, который вызывает рост кристаллов.

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Британские ученые из Лондонского университета королевы Марии разработали материал, способный восстанавливать зубную эмаль.

Как пишет журнал Nature Communications, новый материал препятствует гниению зубов, а также устойчив к экстремальным температурам, кислотной пище и напиткам.

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По своей структуре новый, прочный материал схож с природной зубной эмалью. При его разработке использовался белок, который вызывает рост кристаллов.

По заявлениям ученых, с помощью разработанного вещества в будущем можно добиться большого прогресса в регенерации твердых тканей и даже предотвратить гниение зубов.

Отметим, раньше считалось, что разрушенную эмаль восстановить невозможно, и многие пациенты были вынуждены идти на удаление зубов.




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