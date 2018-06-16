Ученые научились "выращивать" зубную эмаль

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Британские ученые из Лондонского университета королевы Марии разработали материал, способный восстанавливать зубную эмаль.
Как пишет журнал Nature Communications, новый материал препятствует гниению зубов, а также устойчив к экстремальным температурам, кислотной пище и напиткам.
По заявлениям ученых, с помощью разработанного вещества в будущем можно добиться большого прогресса в регенерации твердых тканей и даже предотвратить гниение зубов.
Отметим, раньше считалось, что разрушенную эмаль восстановить невозможно, и многие пациенты были вынуждены идти на удаление зубов.