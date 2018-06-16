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Полет истребителя F-15

Гражданский самолет и два истребителя F-15 чуть не столкнулись в Японии

© Sputnik / Антон Денисов
В мире
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Пассажирскому лайнеру пришлось остановить посадку в пяти километрах от взлетно-посадочной полосы, так как там находились истребители.

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Япония займется расследованием инцидента, произошедшего в аэропорте Наха на острове Окинава, при котором два истребителя ВВС страны выехали на взлетно-посадочную полосу в момент захода на посадку гражданского самолета и тем самым создали потенциально аварийную ситуацию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Авиадиспетчер за работой
AP Photo / Seth Wenig
Хвала диспетчерам: в Сан-Франциско чудом не столкнулись пять самолетов
Японское агентство со ссылкой на представителей аэропорта передает, что два истребителя F-15 ВВС Японии должны были вылетать на экстренный перехват иностранного самолета, который оказался вблизи границы воздушного пространства страны. В это же время на посадку заходил гражданский лайнер авиакомпании Ryukyu Air Commuter с 35 пассажирами на борту.

Диспетчер аэропорта утверждает, что потребовал пилотам истребителей остановиться и не выезжать на взлетно-посадочную полосу до приземления гражданского воздушного судна. В свою очередь, военные говорят, что не расслышали приказ диспетчера.

Тихий океан недалеко от Лос-Аджелеса. Архивное фото
© Flickr/ Tom Ipri
Два самолета столкнулись в небе у побережья Калифорнии
В результате диспетчеру аэропорта пришлось связаться с пилотом гражданского самолета и остановить посадку, когда воздушное судно находилось в пяти километрах от взлетно-посадочной полосы и летело на высоте 300 метров. Агентство уточняет, что истребители практически сразу же поднялись в воздух, и пилоту гражданского самолета не пришлось выполнять повторный заход на посадку, так как разрешение на приземление было дано диспетчером спустя две минуты после первого распоряжения.

Теги:
авиадиспетчеры, Истребитель, самолет, Япония



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